POL-DH: --- Syke, Versuchte Erpressung - Bassum, Holzdiebstahl

Diepholz (ots) - Stuhr - Diebstahl von Pkw-Kompletträdern Am frühen Montagmorgen, in der Zeit von 01:00 Uhr - 07:00 Uhr, wurden in Stuhr-Brinkum, in der Osterstraße, insgesamt vier Räder von einem Mercedes-Benz abgebaut und anschließend entwendet. Der Pkw wurde für die Tatausführung auf Pflastersteinen aufgebockt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 ...

