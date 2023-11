Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Ladendieb versucht zu flüchten - Barnstorf, Auffahrunfall mit hohem Schaden - Weyhe, Radfahrer leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Ladendieb wehrt sich

Ein 22-jähriger Ladendieb hat gestern gegen 07.20 Uhr versucht zu flüchten, um so einer Festnahme zu entgehen. Er hatte die Rechnung ohne die Polizei gemacht, die ihn aufhalten und am Boden fixieren konnte. Der 22-Jährige war zuvor im REWE Markt in der Berliner Straße beim Ladendiebstahl aufgefallen. Er wurde von Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Doch dann versuchte er zu flüchten. Eine Polizeibeamtin konnte ihn aufhalten und festnehmen. Dabei verletzte sich die Polizeibeamtin leicht. Der 22-jährige Ladendieb wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Barnstorf - Verkehrsunfall

Ein Auffahrunfall der alltäglichen Art hat gestern in der Osnabrücker Straße für einen hohen Schaden gesorgt. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin übersah gestern gegen 14.10 Uhr einen auf der Osnabrücker Straße abgestellten Transporter und fuhr nahezu ungebremst auf. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Schaden jedoch ist beträchtlich und beträgt ca. 15000 Euro. Der Pkw der 74-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Stuhr - Einbruch

In der Zeit von Freitag letzter Woche bis Mittwoch dieser Woche sind Unbekannte in einen Rohbau in der Straße Stiller Weg eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür ein und entwendeten einen Langhalsschleifer mit Staubsauger im Wert von rund 2700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Radfahrer leicht verletzt

Ein 43-jähriger Radfahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Bruch leicht verletzt. Ein ebenfalls 43-Jähriger wollte mit seinem Pkw vom Grundstück auf die Straße einfahren. Hierbei übersah er den Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer erlitt leicht Verletzungen, am Pkw und am Rad entstand geringer Sachschaden.

Syke-Barrien und Twistringen - Auffahrunfälle

Am Mittwochabend um 18:20 Uhr fuhr eine 41-jährige Wildeshauserin auf der B6 in Fahrtrichtung Nienburg mit ihrem Pkw auf den BMW eines 58-jährigen Bremers auf, der verkehrsbedingt halten musste. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Aus Unachtsamkeit ist am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr in Twistringen in der Harpstedter Straße ein 31-jähriger Mann aus Barnstorf einem voraus fahrenden VW Bora eines 36-jährigen Twistringers aufgefahren. Durch den Aufprall wurden beide Insassen des VW's leicht verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

