POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.11.2023

Diepholz (ots) - Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wurden der Rettungsleitstelle zwei brennende Lkw in Dreye, Dreyer Straße, gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen zwei geparkte Sattelzüge bereits in Vollbrand. Zwei weitere Sattelzüge wurden durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Augenscheinlich war das Feuer in den Führerhäusern der Lkw ...

