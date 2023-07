Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Folgemeldung: Ausfall der Trink- und Brauchwasserversorgung in Hartenholm

Hartenholm (ots)

Mit unserer Pressemitteilung vom 29.07.2023 um 15:14 Uhr haben wir über den Trink- und Brauchwasserausfall in der Gemeinde Hartenholm berichtet. Mit aktuellem Stand von heute, Sonntag, dem 30.07.2023 10:00 Uhr ist die Versorgung von Brauchwasser (KEIN Trinkwasser) aus dem öffentlichen Versorgungsnetz wieder möglich. Für die Trinkwasserversorgung steht am heutigen Sonntag von 10:00-16:00 Uhr in der Dorfstraße 5 vor der Arztpraxis Koudmani erneut eine Entnahmestelle zur Verfügung. Bitte bringen Sie für Ihren Bedarf ausreichende Transportgefäße mit an die Entnahmestelle. Eine Information über den aktuellen Sachstand wurde über die WarnApp NINA um 10:04 Uhr gesendet.

