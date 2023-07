Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf, Rheinmünster - Einbruch in Tattoo-Studio, Hinweise erbeten

Rastatt, Plittersdorf, Rheinmünster (ots)

Einem bislang Unbekannten ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelungen, in ein Tattoo-Studio in der Blumenstraße einzubrechen. Der Täter soll sich durch das Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft haben und daraus Tattoo-Equipment im Wert von rund 10.000 Euro entwendet haben. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter versucht, in ein im Victoria Boulevard untergebrachtes Tattoo-Studio einzudringen. Der Inhaber wurde allerdings durch Aufbruchgeräusche auf das kriminelle Treiben aufmerksam und sah nur noch eine Gestalt in der Dunkelheit verschwinden. Bei der Fahndung nach dem geflüchteten Einbrecher wurden neben mehrere Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird geprüft. Die Beamten der Kriminaltechnik sowie des Polizeireviers Rastatt und des Polizeipostens Lichtenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter den Rufnummer: 0722 761-0 und 07227 2221 um Hinweise.

