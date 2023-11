Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbrüche in Baucontainer und Rohbau - Stuhr, Festnahme nach Diebstahl von Aufsitzrasenmäher ---

Syke - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Ernst-Boden-Straße / Sulinger Straße wurden gestern bei einem Verkehrsunfall zwei Pkw stark beschädigt. Gegen 19.15 Uhr wollte eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus der Sulinger Straße nach links auf die Ernst-Boden-Straße einbiegen. Sie übersah dabei den Pkw eines 63-jährigen Fahrers, der auf der Sulinger Straße unterwegs war. Beide Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich, verletzt wurde niemand. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Syke - Einbrüche

Im Laufe des Wochenendes von Freitag bis Sonntag sind Unbekannte in einen Rohbau in der Sudweyher Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten 500 bis 600 Meter bereits verlegtes Stromkabel im Wert von rund 8000 Euro. Ebenfalls am Wochenende wurde auf der Baustelle ein Baucontainer aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter Kabelrollen und Werkzeuge. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Lkw Planen aufgeschlitzt

In der Zeit vom späten Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Autohofs in der Moordeicher Landstraße insgesamt fünf Planen von Sattelzug-Aufliegern aufgeschlitzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Lkw-Fahrer übernachteten zum Teil in den Fahrzeugen, haben aber von den Taten nichts mitbekommen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Festnahme nach Diebstahl

Am späten Sonntagabend konnte die Polizei einen 42-jährigen Mann aus Hamm festnehmen, der zuvor versucht hatte einen Aufsitzrasenmäher zu entwenden und geflüchtet war. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Der 42-Jährige hatte zunächst in der Nacht zu Sonntag gegen 01.00 Uhr den Zaun des Außengeländes eines Landmaschinenhandels in Groß Mackenstedt, Im Meer, gewaltsam geöffnet. Danach entwendete er unerkannt vom überdachten Außenlager einen Aufsitzrasenmäher im Wert von 7000 Euro. In der folgenden Nacht gegen 23.00 Uhr wollte er erneut einen Aufsitzrasenmäher entwenden. Vom Außenlager bis zur Durchlassstelle im Zaun hatte er sein Diebesgut bereits befördert. Hier ließ er, aus noch unbekannten Gründen, den Aufsitzmäher zurück und flüchtete. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife konnte den 42-Jährigen noch in Tatortnähe an seinem Pkw festnehmen. Der Mann wurde für weitere Ermittlungen zur Dienststelle nach Weyhe verbracht.

