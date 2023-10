Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Stoppschild missachtet - eine Person schwer, eine weitere leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntag gegen 12.00 Uhr fuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Schijndel (Niederlande) auf der Renneperstraße in Richtung Eicken. An der Kreuzung zur L 457 (Waldnielder Straße) missachtete er offenbar das Stopp-Schild und überquerte ungebremst die Kreuzung. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer 47-jährigen Frau aus Schwalmtal, die auf der L 457 in Richtung Waldniel unterwegs war. Der Pkw des Niederländers wurde in ein Feld geschleudert, kam dort zum Stehen. Der 79-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 47-Jährige wurde glücklicherweise leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. /wg (1017)

