Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen: 30-Jähriger mit Messer tödlich verletzt - 56-Jähriger vorläufig festgenommen

Mönchengladbach / Tönisvorst (ots)

Am Sonntag, 22. Oktober, ist es gegen 2.25 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in St. Tönis zu einem Streitgeschehen zwischen einem 56-Jährigen und einem 30-jährigen Mann gekommen.

Während der Auseinandersetzung erlitt der 30-Jährige Verletzungen mit einem Messer, die zum Tode führten. Eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 56-Jährige ist dringend tatverdächtig auf den 30-Jährigen eingestochen zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum Sachverhalt gemacht.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell