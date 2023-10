Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231012 - 1138 Frankfurt - Innenstadt: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(dr) Drei bislang unbekannte junge Männer erbeuteten am Mittwoch (11.10.2023) in der Innenstadt von einer 17-Jährigen Tabak und Zigaretten.

Die Geschädigte hielt sich gegen 13:55 Uhr in der Stephanstraße im Bereich der Peterskirche auf, als drei Männer auf sie zugingen und sie in ein Gespräch verwickelten. In dessen Verlauf drohten ihr die Unbekannten mehrfach Schläge an, sollte sie ihre Umhängetasche nicht aushändigen. Sie durchsuchten die Tasche und entwendeten aus dieser Zigaretten, Tabak sowie eine E-Zigarette. Anschließend ergriffen sie in unbekannte Richtung die Flucht. Die 17-Jährige blieb bei der Tat unverletzt.

Personenbeschreibung:

1.Täter: Männlich, circa 18 bis 21 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, zentralafrikanische Erscheinung, normale Statur, kurze schwarze Locken, 3-Tage-Bart; bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug mit weißer Aufschrift "Dior" und dunklen Schuhen.

2.Täter: Männlich, circa 18 bis 21 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, mitteleuropäische Erscheinung, schlanke Statur, dunkelblonde Haare; bekleidet mit einem roten Hoodie, dunkler Jogginghose und dunklen Schuhen.

3.Täter: Männlich, circa 18 bis 21 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, nordafrikanische Erscheinung, kräftige Statur, auffällig langer Bart; bekleidet mit einem schwarzen "Kento"-Pulli mit goldener Schrift, dunkler "Moncler"-Jacke und schwarzen Turnschuhen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

