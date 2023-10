POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen: Mordkommission ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

Nettetal-Breyell (ots) - Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettetal die Lobbericher Straße in Richtung Lambertimarkt. In Höhe des dortigen Fußgängerüberweges übersah sie, die von links querende 83-jährige Fußgängerin aus Nettetal. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr