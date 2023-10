Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Kleve: Vermisste 14-Jährige in Viersen?

Viersen/Kleve (ots)

Wir teilen hier die Pressemeldung der Klever Polizei nach der vermissten 14-Jährigen vom 17. Oktober: Seit dem 13.09.2023 ist eine 14-Jährige aus einer Jugendwohngruppe in Viersen-Süchteln abgängig. Die 14-Jährige ist im Bereich Kevelaer vor ca. 2 Wochen letztmalig gesehen worden. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Zur Beschreibung: Sie trägt ihr langes glattes Haar oftmals schwarz gefärbt, hat eine schlanke Statur und ist ca. 172 cm groß. Nach Mitteilung der Polizei Kleve gibt es aktuell Hinweise darauf, dass sich das Mädchen wieder im Bereich Viersen aufhalten könnte.

Bilder der Vermissten sind auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/117525

Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14-Jährigen werden von der Polizei in Viersen unter 02162/377-0, der Kripo Kalkar unter Telefon 02824-880 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Journalisten wenden sich für mögliche Rückfragen bitte an die Pressestelle der Polizei in Kleve. /as/wg (1011)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell