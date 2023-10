Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Pkw fährt gegen Baum - drei Menschen verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr zu dem Unfall auf der Burgstraße in Niederkrüchten. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 22-Jährige auf der Straße 'An Felderhausen' und wollte geradeaus in Richtung Oberkrüchten weiterfahren. Als die Ampel zur B 221 auf Gelblicht umsprang, beschleunigte der 22-Jährige und verlor in der nachfolgenden Rechtskurve der Burgstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Seine Mitfahrer im Alter von 20 Jahren aus Niederkrüchten und Schwalmtal wurde schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Führerschein des 22-Jährigen und den Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher. Das Verkehrskommissariat Viersen hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. /wg (1008)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell