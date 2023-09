POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 10.09.2023

Altenkirchen (Westerwald) (ots) - Am Freitag, den 08.09.2023 ereignete sich gegen 10:00 Uhr in Altenkirchen (Westerwald) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Krankenfahrstuhl an der Einmündung Kölner Straße / Wiedstraße einem vorausfahrenden Fahrzeug hinten auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des ...

mehr