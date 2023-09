Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023 ereignete sich gegen 10:00 Uhr in Altenkirchen (Westerwald) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Krankenfahrstuhl an der Einmündung Kölner Straße / Wiedstraße einem vorausfahrenden Fahrzeug hinten auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls wurde in das naheliegende Krankenhaus verbracht. Für die weitere Klärung des Unfallhergangs ermittelt die Polizei nach möglichen Unfallzeugen. Hinweise sind an die Polizei in Altenkirchen zu richten.

