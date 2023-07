Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneut Kabel entwendet

Euskirchen/Zülpich (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag (25. Juli),18 Uhr bis zum Mittwoch (26. Juli), 7 Uhr gelangten Unbekannte erneut auf das Gelände einer Fabrik in der Bonner Straße in Euskirchen.

Das Gelände wurde von Unbekannten durch das schon am Wochenende beschädigte Zufahrtstor betreten.

Es wurde Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Bereits vergangene Woche wurde das Eingangstor von Unbekannten beschädigt und Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Ein weiterer Kabeldiebstahl ereignete sich in der Zeit von Dienstag (25. Juli), 12 Uhr bis zum Mittwoch (26. Juli), 11 Uhr auf einer Baustelle in der Kölner Straße in Zülpich. Hier wurden 40 Meter Starkstromkabel vom Stromkasten abgetrennt und entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

