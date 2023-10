Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Morgen informiert die Kripo auf dem Buttermarkt - Augen auf und Tasche zu!

Kempen (ots)

Taschendiebstahl, also wie man sich davor schützen kann. Das ist das zentrale Thema, über welches das Team der Viersener Kriminalprävention am morgigen Freitag zwischen 10 und 12 Uhr informiert und auf den Buttermarkt in Kempen einlädt. Wie gehen Taschendiebe vor? Was sind deren Tricks? Wo lauern Gefahren? Was kann ich tun, um mich vor einem Taschendiebstahl zu schützen? Diese und andere Fragen rund um das Thema Taschendiebstahl beantworten unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention. Aber auch andere Themen, die Sie mitbringen, finden bei uns ein offenes Ohr. Gerade jetzt, wo die Herbst- und später die Weihnachtsmärkte starten, ist es wichtig, sich neu mit dem Thema zu befassen. Verzeichnete die Polizei Viersen im Jahr 2021 224 Fälle von Taschendiebstählen, waren es im Jahr 2022 187 Fälle. Im laufenden Jahr wurden bis August 166 Menschen Opfer eines Taschendiebstahls. Doch nicht nur am morgigen Freitag möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Am 2. November sind wir auf dem Wochenmarkt in Willich, und am 16. November auf dem Wochenmarkt in St. Tönis. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne. Alle, die sich online informieren möchten, finden die wichtigsten Infos unter https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 /wg (1007)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell