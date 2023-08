Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ungebetener Gast in Wohnung

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagabend entsorgte die Mieterin eines Mehrfamilienhauses in Linz, Wallen, den Hausmüll und ließ dabei einen kurzen Moment die Haustür offenstehen. Diese Gelegenheit nutzte ein 35-jähriger Obdachloser und betrat unbemerkt die Wohnung der Mieterin. In einem z.Zt. nicht genutzten Zimmer der Wohnung machte es sich der Mann bequem und nächtigte dort. Erst am Folgetag traf die Bewohnerin in ihrer Küche auf den ungebetenen Gast. Sie verwies ihn der Wohnung und verständigte die Polizei. Da der Mann keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Hier konnten mittels einer "Fast-ID" die Personalien des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

