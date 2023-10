Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Nettetal-Lobberich (ots)

Die Urlausabwesenheit der Eigentümer nutzten Unbekannte aus und brachen in ein Haus auf der Hein-Nicus-Straße in Lobberich ein. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen dem 12. Oktober und dem gestrigen Mittwoch statt. Der oder die Täter schoben gewaltsam die Rollladen der Terrassentür hoch und hebelten die Tür auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Was die Täter stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (1004)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell