Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

Bereits in der Nacht vom 29.06. zum 30.06. verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Naumann-Straße. Hier hatten sie es auf einen Kellerverschlag abgesehen, in dem zwei Mountainbikes standen. Die Täter brachen den Keller auf und entwendeten ein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Bulls sowie ein weiteres blaues Fahrrad der Marke Ghost. Der Beuteschaden beträgt ca. 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell