Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pumpe entwendet

Nordhausen (ots)

Unbekannte suchten im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Samstagfrüh einen Garten, welcher sich in der Gartenanlage "Am Kuhberg" befindet, heim. Scheinbar wurde der Zaun des umfriedeten Grundstücks überstiegen und in der Folge eine Poolpumpe, welche auf einem Betonelement fixiert war, abgeschraubt und entwendet. Der Wert beträgt wetwa 180,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell