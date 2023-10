Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Internistische Ursache führt zu Verkehrsunfall- Zeugen halfen schnell und vorbildlich

Viersen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr fuhr eine 27-jährige Viersenerin mit ihrem Pkw auf der 'Alte Bruchstraße' in Richtung Freiheitsstraße. Mit im Auto befanden sich ihre drei minderjährigen Kinder. Unter einer Bahnunterführung verlor sie aufgrund einer internistischen Ursache das Bewusstsein. Ihr Auto fuhr in der Folge auf einen anderen Pkw auf, dabei entstand leichter Sachschaden. Zeugen und Passanten reagierten schnell und richtig, holten die Fahrerin aus dem Pkw, leisteten Erste Hilfe, begannen mit der Reanimation und betreuten die Kinder. Rettungskräfte brachten die Frau schnell ins Krankenhaus, es besteht Lebensgefahr. Die weitere Betreuung der Kinder übernahmen Angehörige. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Unfallstelle bis etwa 18.30 gesperrt. /wg (1002)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell