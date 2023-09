Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugen zu Auseinandersetzung am Bahnhof gesucht (18.09.2023)

Donaueschingen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit drei verletzten Personen ist es am Montagabend gegen 20.15 Uhr auf der Bahnhofstraße auf Höhe des Donaueschinger Bahnhofs gekommen. Beim Eintreffen der Polizei verfolgte ein 28-jähriger Mann mit einem Messer in der Hand andere Personen. Auf Höhe des Karlsgarten konnte der Mann wiederstandlos von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Auch einen 34-Jähriger, der ebenfalls mit einem Messer bewaffnet war, und offensichtlich an der Auseinandersetzung beteiligt war, wurde von der Polizei am Bahnhof festgenommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es zuvor im Bereich des Bahnhofs aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf sich die beiden 28 und 34 Jahre alten Männer gegenseitig mit Messern verletzten. Auch ein 38-Jähriger, der ebenfalls an dem Streit beteiligt war, verletzte sich dabei leicht. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 34-Jährige die eingesetzten Polizisten. Zudem spuckte der Mann mehrfach in Richtung der Beamten und biss einer Polizistin ins Bein. Die eingesetzte Polizistin blieb unverletzt. Das Polizeirevier in Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

