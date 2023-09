Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrer muss Bus ausweichen - Polizei sucht Zeugen (18.09.2023)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, hat sich in der Bohlstraße, auf Höhe der Einmündung Seeblickstraße, ein Unfall ereignet. Ein aus Singen kommender 56-jähriger Audi-Fahrer bemerkte einen entgegenkommenden Linienbus, der von der Haltestelle anfuhr und hierbei auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Autofahrer nach seinen Angaben nach rechts ausweichen, touchierte den Randstein und beschädigte hierdurch die rechte vordere Felge. Nachdem der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte, wendete der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und fuhr dem Bus hinterher. In der Werner-von-Siemens-Straße in Singen stoppte er den Busfahrer, um ihn zur Rede zu stellen. Nach einem kleinen Disput fuhr der Busfahrer weiter.

Die Polizei bittet Personen, insbesondere die Fahrgäste des Linienbusses, die den Unfall oder den Disput gesehen oder bemerkt haben, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, unter Tel. 07731 917036 zu melden.

