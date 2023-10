Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dülken/Kempen: Zum Einbruchschutz: Riegel vor! Sicher ist sicherer.

Dülken/Kempen (ots)

-Aktionsangebote der Viersener Kriminalprävention- Der Herbst ist da, die Dunkelheit breitet sich immer früher aus. Grund genug für die Polizei, auch in diesem Jahr darauf hinzuweisen, dass man sein Haus oder seine Wohnung zusätzlich gegen Einbruch schützen kann. Grund genug, um erneut darauf hinzuweisen, dass man in seiner Nachbarschaft verstärkt ein Auge auch auf das Haus oder die Wohnung der oder des Nächsten haben sollte. Denn in den dunklen Monaten machen sich die Einbrecher die frühe Dunkelheit zunutze. Im Rahmen der bekannten Landeskampagne 'Riegel vor! Sicher ist sicherer.' bietet das Team der Viersener Kriminalprävention zwei Aktionen an: Zum einen eine zusätzliche Gruppenberatung am Freitag, 27. Oktober ab 18 Uhr, in 41751 Viersen-Dülken, Mühlenberg 7. Zum anderen einen Infostand am 28. Oktober von 12 bis 14 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen. Zur Gruppenberatung ist eine Anmeldung erforderlich. Sprechen Sie uns einfach bis zum 25. Oktober aufs Band unter der 02162/377-3137 und hinterlassen Sie Name, Adresse und Telefonnummer. Für alle, die es leider nicht zu diesen Veranstaltungen schaffen, haben wir auf unserer Seite umfangreiche Informationen zusammengestellt: https://viersen.polizei.nrw/artikel/riegel-vor /wg (1001)

