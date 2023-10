Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Nettetal: Vorfahrtsverstoß und Fehler bei Einfahren auf die Straße führten zu den Unfällen - zwei Radfahrer werden verletzt

Willich/Nettetal (ots)

Der erste Unfall ereignete sich gegen 09.00 Uhr auf der Linsellesstraße in Schiefbahn. Ein 56-jährger Autofahrer aus Anrath fuhr auf der Siedlerallee in Richtung Linsellesstraße. An der dortigen Einmündung hielt er zunächst an. Als er losfuhr, kollidierte er mit einem von rechts kommenden Radfahrer. Der 38-jährige Krefelder, der auf dem Fahrradweg unterwegs war, stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Durch Rettungskräfte wurde er vor Ort ambulant behandelt. Der zweite Unfall ereignete sich auf der Gerberstraße in Kaldenkirchen, kurz hinter dem Kreisverkehr an der Kölner Straße. Eine 80-jährige Frau aus Kaldenkirchen fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg vom Kreisverkehr in Richtung Ringstraße. Nach einigen Metern mündet der Radweg auf die Fahrbahn. Hier fuhr die 80-Jährige auf die Straße und achtete dabei nicht auf einen Pkw mit Wohnanhänger, der ebenfalls in Richtung Ringstraße fuhr. Fahrer war ein 82-jähriger Mann, ebenfalls aus Kaldenkirchen. Die Radfahrerin fuhr, als sie vom Radweg auf die Straße wechselte, gegen den Wohnwagen und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. /wg (1006)

