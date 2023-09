Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Hannover gestohlenes auffälliges Wohnmobil in Kassel gefunden: Polizei sucht unbekannte Autofahrerin als Zeugin

Kassel (ots)

Hannover / Kassel: Ein am Wochenende in Langenhagen bei Hannover gestohlenes auffälliges Wohnmobil ist am heutigen Dienstagmorgen im Kasseler Stadtteil Brasselsberg gefunden worden. Die Polizeidirektion Hannover hatte sich am gestrigen Montag bereits per Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5605443 mit der Suche nach dem gestohlenen Fahrzeug an die Öffentlichkeit gewandt, wobei auch Fotos des Fahrzeugs veröffentlicht wurden.

Am heutigen Dienstagmorgen meldete sich gegen 8 Uhr nun ein Anwohner aus dem Stadtteil Brasselsberg bei der Kasseler Polizei, da in der Straße "Am Hahnen" ein querstehendes Wohnmobil die Straße blockiere. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West feststellte, handelte es sich bei dem dort stehenden Fahrzeug um das in Hannover gestohlene auffällige Citroen-Wohnmobil, an dem inzwischen jedoch andere, mutmaßlich gefälschte Kennzeichen angebracht worden waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Warum es dort zurückgelassen wurde, ist derzeit noch unklar. Wie der Mitteiler, der die Polizei rief, den Beamten vor Ort schilderte, habe er keine Personen mehr an dem Wohnmobil gesehen. Aber es habe ihn eine unbekannte blonde Frau angesprochen, die angab, sie habe zuvor einen Mann von dem Wohnmobil in Richtung Pangesweg wegrennen sehen. Diese mutmaßliche Zeugin war bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort. Die Frau soll einen schwarzen Mercedes gefahren haben.

Die Kriminalpolizei in Kassel sucht nun nach dieser unbekannten mutmaßlichen Zeugin sowie weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Frau oder weitere Zeugen werden geben, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei dem für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell