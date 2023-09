Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten zu zwei Unfällen mit Verletzten in Kassel um Hinweise auf Verursacher

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zweifach ereigneten sich in der vergangenen Woche in Kassel Verkehrsunfälle, bei denen Beteiligte verletzt wurden und die mutmaßlichen Verursacher von der Unfallstelle flüchteten. Da die Ermittlungen der Polizei bislang in beiden Fällen nicht zur Identifizierung der geflüchteten Fahrer führten, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Fahrradfahrer am Mittwoch in Ludwig-Mond-Straße leicht verletzt

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Mittwochmorgen (13.09.2023), gegen 6 Uhr, in der Ludwig-Mond-Straße. Ein 31-Jähriger aus Kassel war mit seinem Mountainbike in Richtung Frankfurter Straße unterwegs und fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Etwa in Höhe der Feerenstraße überholte der Fahrer eines grauen VW den Fahrradfahrer, wobei der Pkw den Lenker des Rads streifte. Der 31-Jährige geriet dadurch ins Schlingern, kam zu Fall und verletzt sich am Knie. Zudem wurde sein Mountainbike beschädigt. Der Fahrer des grauen VW war jedoch weitergefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Es soll sich um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben.

Autofahrerin weicht Fahrradfahrerin aus und stößt mit Bus zusammen

Der zweite der beiden Unfälle ereignete sich am Donnerstagmorgen (14.09.2023), gegen 8:20 Uhr, an der Kreuzung Kölnische Straße / Querallee. Eine 35 Jahre alte Frau aus Kassel war mit ihrem 2er BMW auf der Kölnischen Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Querallee war sie nach Zeugenangaben von einer ebenfalls geradeaus fahrenden Radfahrerin geschnitten worden, sodass sie nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dieser zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver war die Autofahrerin jedoch mit einem links neben ihr fahrenden Linienbus, der gerade nach links in die Schenkendorfstraße abbog, seitlich zusammengestoßen. Dabei zog sich die 35-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An ihrem BMW war ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Linienbus war ebenfalls beschädigt worden. Hier wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro beziffert. Zu der Fahrradfahrerin, die nach dem Unfall in Richtung Innenstadt weitergefahren war, liegt bislang folgende Beschreibung vor: Die Frau soll etwa 40 Jahre alt sein, schulterlanges dunkelblondes Haar mit Locken haben und zur Unfallzeit eine braune Jacke getragen haben.

Zeugen, die möglicherweise einen der beiden Unfälle beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe weitere Hinweise auf die bislang unbekannten mutmaßlichen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

