Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angeblicher Wasserschaden: Trickdieb beklaut Seniorin in Baunatal; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Unter dem Vorwand, es gäbe einen Wasserschaden, hat sich ein bislang unbekannter Trickdieb am Samstag in Baunatal Zutritt zur Wohnung einer hochbetagten Seniorin verschafft. Während die Frau anschließend im Badezimmer abgelenkt war, durchsuchte der Dieb die Wohnung und stahl verschiedene Schmuckstücke sowie Bargeld. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf den Täter, der 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein soll. Der Unbekannte trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift auf der linken Brust, hatte dunkelbraunes Haar und machte auf das Opfer vom Erscheinungsbild her den Eindruck eines Handwerkers.

An der Tür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Altenritter Straße, unweit der Langenbergstraße, hatte es am Samstagabend gegen 20:10 Uhr geklingelt. Der Unbekannte gaukelte der Frau anschließend den Wasserschaden vor und gelangte so in deren Wohnung. Im Badezimmer wies er die Seniorin an, das Wasser laufen zu lassen, angeblich um die Wasserleitungen überprüfen zu können. Während die Frau im Badezimmer beschäftigt war, durchsuchte der Täter die Wohnung und erbeutete dabei die Wertsachen. Danach flüchtete der Mann aus dem Haus und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig ist, geführt. Zeugen, die am Samstagabend in der Altenritter Straße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell