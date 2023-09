Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Suche nach vermisstem 51-Jährigen aus Baunatal: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend wandte sich die Kasseler Polizei mit der Suche nach einem vermissten 51 Jahre alten Mann aus Baunatal an die Öffentlichkeit. Der 51-Jährige konnte am heutigen Montag durch Polizeibeamte im Bereich Schauenburg tot aufgefunden werden. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 51-Jährigen sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell