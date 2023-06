POL-NE: Dieb entkommt mit Praxiseinnahmen

Meerbusch (ots) - Weil ein Fußgänger am Dienstag (20.06.), gegen 17:00 Uhr, auf Höhe der Straße "An der Rheinbahn" trotz roter Ampel verbotswidrig die Gleise querte, musste der Fahrer einer U76 in Richtung Krefeld eine Notbremsung einleiten. Der Zug kam gerade noch rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen. Der Fußgänger entschuldigte sich nach dem Vorfall, entfernte sich aber noch vor dem Eintreffen der Polizei in ...

mehr