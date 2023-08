LPI-J: Beschädigungen an der Warenannahme

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Montagvormittag bekannt wurde, ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall in der Eisenberger Straße in Hainspitz. Ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda stieß hier mit einer 52-jährigen Fußgängerin zusammen. Aufgrund des Unfalls musste die Frau mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der ...

mehr