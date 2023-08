Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in der Kirche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ungebührlich verhalten haben sich Unbekannte in einer Kirche in Dornburg-Camburg im Saale-Holzland-Kreis. Der oder die Täter begaben sich in das Gotteshaus am Kirchplatz und entzündeten mehrere Kerzen. Im Anschluss verunreinigten diese den Innenraum mit Wachs. Weiterhin wurden mehrere Seiten aus dem Besucherbuch gerissen und in der Folge angezündet. Überdies beschmierten die Unbekannten das benannte Buch mehrfach. Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch die Intention der Täter ist derzeit bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

