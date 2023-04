Polizei Gütersloh

POL-GT: Überfall auf Tankstelle in Kaunitz - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am späten Donnerstagabend (20.04., 22.50 Uhr) durch Zeugen über einen Tankstellenüberfall an einer Tankstelle am Fürst-Wenzel-Platz in Kaunitz informiert.

Derzeitigen Ermittlungen nach begab sich ein bis dahin unbekannter Täter kurz vor Ladenschluss in den Shop der Tankstelle. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann den Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem der Kassierer den Bargeldbetrag übergab, flüchtete der Täter zu Fuß aus dem Verkaufsraum.

Die verständigten Polizeikräfte fahndeten umgehend zunächst nach einem Einzeltäter. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Tatverdächtigen, der als Mittäter in Betracht geriet. Gemeinsam mit dem agierenden Täter flüchteten beide nach der Tatbegehung vom Tankstellengelände fußläufig in Richtung Fürstenstraße. Nachdem sich beide dort zunächst versteckt hielten, setzten sie ihre Flucht in einem dort abgestellten Fahrzeug fort.

Dieses Fahrzeug, ein blauer VW Caravelle, wurde in der Folge durch Polizeibeamte in Augustdorf angehalten und kontrolliert. Aufgrund des dringenden Tatverdachts gegen die beiden 18- und 21-jährigen jungen Männer aus Augustdorf nahmen die Beamten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld beide vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Am heutigen Freitag (21.04.) entschied die Staatsanwaltschaft beide Tatverdächtige zunächst zu entlassen. Haftgründe die eine Untersuchungshaft begründen, liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh suchen weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Überfall machen? Wer hat im Tatzeitraum, rund um den Tatort am Fürst-Wenzel-Platz oder im Bereich Fürstenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell