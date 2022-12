Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Einbrüche am Lippstädter Weg in Schloß Holte-Stukenbrock - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Donnerstagabend (29.12., 16.00 - 22.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in mehrere Häuser am Lippstädter Weg eingebrochen. Insgesamt wurden der Polizei bislang drei Tatorte gemeldet.

Die Täter drangen in allen Fällen gewaltsam durch rückwärtige Türen in die Einfamilienhäuser ein. Diese durchsuchten sie komplett. Entwendet wurden unter anderem Schmuck und Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um die Lippstädter Straße am Donnerstagnachmittag und Abend verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

