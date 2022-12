Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-Jähriger Mann nach Auseinandersetzung am ZOB schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagabend (29.12., 22.00 Uhr) kam es an der Kaiserstraße im Bereich des Busbahnhofs zu einer Schlägerei zwischen einem 18-jährigen Bielefelder und einem 23-jährigen Gütersloher. Derzeitigen Ermittlungen nach biss der 23-Jährige dabei den 18-Jährigen und verletzte ihn dadurch schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

