POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Unbekannte stehlen Range Rover Sport - Kripo bittet um Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10.30 und 16.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Pastorsbusch in St. Tönis ein. Der oder die Täter hebelten auf der Rückseite des Hauses ein Fenster auf und stahlen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (1003) Rückfragen bitte ...

