Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Unfall mit drei PKW - neun Personen verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Sonntag kam es gegen 11:10 Uhr in Niederkrüchten zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 28jährige Niederkrüchtenerin musste auf der Straße Boscherhausen beim Abbiegen mit ihrem PKW verkehrsbedingt anhalten. Ein weiterer PKW einer 26 Jahre alten Schwalmtalerin hielt ebenfalls hinter ihr an, wurde dann jedoch durch einen dritten PKW eines 21jährigen Brüggeners auf den vordersten Wagen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei PKW beschädigt. Da zwei der beteiligten Fahrzeuge mit mehreren Insassen besetzt waren, wurden durch den Unfall insgesamt zwei Personen schwer und sieben leicht verletzt. Mehrere von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. / tk (1014)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell