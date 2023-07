LPI-GTH: Weizen verbrannt

Geraberg (ots) - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Arnstädter Straße. Hierbei verlor der 88-jährige Fahrer eines Pkw Kia die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen parkenden Pkw Seat. In der weiteren Folge wurde der Pkw Kia gegen die Hauswand eines Wohnhauses geschoben. An beiden Fahrzeugen und an der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden. Der 88-jährige ...

