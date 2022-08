Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Pkw-Lenker verunfallt mehrfach und flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Herrenalb (ots)

In Rotensol hat am späten Montagabend der Fahrer eines Opels an mehreren Stellen Unfälle verursacht. Letztlich ließ er das beschädigte Fahrzeug auf der K 4331 stehen und flüchtete in den Wald.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der gesuchte Fahrer gegen 23:45 Uhr zunächst von der Schielberger Straße kommend auf die Mönchstraße / K4331 eingefahren. Hier touchierte er eine Mauer und eine Straßenlaterne am rechten Fahrbahnrand, wodurch letztlich ein geringfügiger Schaden entstand. Im weiteren Verlauf fuhr er in eine Hofeinfahrt ein, wobei er gegen einen Randstein stieß. Im Hof riss der Fahrer dann ein herabhängendes Fahrzeugteil ab und verstaute es im Pkw. Währenddessen flüchtete der Mitinsasse zu Fuß. Alsdann setzte der Fahrer offenbar alleine seine Fahrt ohne Licht und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dobel fort. Auf Höhe eines Waldparkplatzes wendete er plötzlich und fuhr in die entgegengesetzte Richtung, wobei er erneut von der Fahrbahn abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und Flurschaden hinterließ. In der Folge ließ er den Opel auf der Straße stehen und flüchtete in den Wald. Eine sofortige Fahndung führte nicht zum Auffinden der gesuchten Personen.

Das Fahrzeug, ein grauer Opel Astra Kombi, ist offenbar zuvor entwendet worden. Es war in der Neuenbürger Straße in Bad Herrenalb-Neusatz abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07081 9390-0 beim Polizeiposten Bad Wildbad zu melden.

