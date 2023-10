POL-VIE: Willich: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Schmuck gestohlen

Viersen (ots) - Am Samstagabend um 19:10 Uhr zündeten bisher unbekannte Täter auf der Heierstraße in Viersen mehrere Bücher an. Diese befanden sich in einer umgebauten Telefonzelle, welche als Bücherschrank genutzt wird. Feuerwerkskörper konnten in der Telefonzelle gefunden werden. Die Bücher wurden zerstört. Die Kriminalwache hat die Ermittlungen aufgenommen ...

