POL-DH: --- Bassum, Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Suchhunden - Asendorf, Kind angefahren und weitergefahren - Stuhr, Pkw-Fahrer mit über 3 Promille

Polizeiinspektion Diepholz

Bassum - Suche mit Polizeihubschrauber und Suchhunden

Gestern Nachmittag hat die Polizei in Bassum nach einer vermissten 31-Jährigen gesucht und dabei auch einen Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde eingesetzt. Gegen 14.45 Uhr meldete sich das Krankenhaus bei der Polizei. Eine 31-jährige Frau war seit ca. 10 Uhr abgängig. Zusammen mit den Mitarbeitern wurde daraufhin zunächst das Krankenhaus gründlich durchsucht. Die Vermisste konnte nicht angetroffen werden, aber ihr Handy lag in ihrem Zimmer. Dieser Umstand machte eine Suche mit Hilfe einer Handyortung unmöglich. Bei Einsetzen der Dunkelheit hat dann ein Polizeihubschrauber die Suche unterstützt. Aber auch diese Suche führte nicht zum Erfolg. Personensuchhunde hatten zwischenzeitlich die Fährte der Vermissten am Krankenhaus aufgenommen. Gegen 20.30 Uhr haben Anwohner in der Hindenburgstraße die 31-Jährige angetroffen und die Polizei informiert. Sie wurde leicht unterkühlt vom Rettungsdienst versorgt und zurück ins Krankenhaus gebracht.

Asendorf - Kind angefahren und geflüchtet

Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 13.40 Uhr auf der Vilser Straße im Vorbeifahren ein Kind touchiert, hatte kurz angehalten und war dann weitergefahren. Der 12-jährige Junge ging links neben der Fahrbahn, als er vom Außenspiegel des Pkw touchiert wurde. Der ca. 50 bis 55 Jahre alte und sehr große Pkw-Fahrer hielt an, entschuldigte sich und nachdem er sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen erkundigt hatte, fuhr er weiter. Auch eine weitere Pkw-Fahrerin, ca. 20 Jahre alt, hatte kurz angehalten und war dann weitergefahren. Der Junge erlitt leichte Verletzungen am Arm und war nach dem Unfall nach Hause gegangen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Pkw-Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht und bittet ihn, sich zu melden. Genauso wird die Zeugin gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Stuhr - Ladendieb wehrt sich

Ein 17-jähriger Ladendieb hat sich gestern gegen 17.15 Uhr zunächst gegen einen Ladendetektiv und später auch gegen Polizisten gegen seine Festnahme gewehrt. Nachdem ein Detektiv den 17-Jährigen beim Diebstahl erwischte, versuchte dieser zu flüchten und schlug dabei um sich. Eine schnell eingetroffene Polizeistreife konnte den 17-Jährigen erst mit gemeinsamen Kräften ruhigstellen. Da der Ladendieb noch weitere Bekleidung und Parfüm, was offensichtlich aus Diebstählen stammte, bei sich trug, wurde er zur weiteren Abklärung zur Dienststelle in Weyhe verbracht.

Stuhr - Autofahrer mit über 3 Promille

Eine Polizeistreife hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw auf der Varreler Landstraße angehalten. Bei der Kontrolle war schnell klar, was die Ursache für die Fahrweise war. Der 49-jährige Fahrer stand augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Konzentration von 3,06 Promille. Nach einer Blutprobe musste der 49-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren und längere Zeit ohne Führerschein.

Sulingen - Einbruch / Diebstahl

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam durch einen Zaun auf das Gelände der AWG Mülldeponie in der Rudolf-Diesel-Straße eingedrungen. Die Diebe entwendeten aus einer Mülltonne alte elektrische Geräte. Mit einer unbekannten Anzahl an Geräten flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 9490, entgegen.

Diepholz - Offene Haftbefehle

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz wurde letzte Nacht gegen 03.00 Uhr in der Hindenburgstraße von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellte dich zunächst eine fehlende Fahrerlaubnis heraus. Der 33-Jährige war ohne Führerschein unterwegs, was ein Strafverfahren zur Folge hat. Damit nicht genug, auch zwei Haftbefehle waren noch offen. Die Polizei nahm den 33-Jährigen fest und nahm ihn zur weiteren Abklärung mit zur Dienststelle.

