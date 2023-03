Polizei Dortmund

POL-DO: Streik bei Bussen und Bahnen - Polizei: Zu Fuß ist schneller zum Stadion als mit dem Auto

Dortmund (ots)

Der Streik im öffentlichen Personennahverkehr stellt die Bürgerinnen und Bürger in Dortmund heute (3.3.2023) vom frühen Berufsverkehr an bis in die späten Abendstunden vor besondere Herausforderungen: Die Busse und Bahnen von DSW21 stehen den ganzen Tag über still - was erheblichen Einfluss auf die Mobilität in der Stadt hat.

Mit Blick auf die Motorradmesse und auf den Auftritt eines Comedians in den Westfalenhallen sowie auf das ausverkaufte BVB-Heimspiel gegen RB Leipzig im Stadion (Anstoß 20:30 Uhr) rät die Dortmunder Polizei noch einmal von der Anfahrt mit Pkw ab. Wer den Weg zum Stadion zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, steht nicht im Stau und erreicht das Stadion schneller.

Auswärtige Fußballfans, die mit Pkw anreisen, sollten online die Verkehrslage erkunden und die Dortmunder Innenstadt meiden - also rechtzeitig starten, das Auto außerhalb der Innenstadt parken und den Weg zu Fuß fortsetzen. Die Parkplätze rund um das Stadion und die Westfalenhallen werden früh belegt sein.

Eine wichtige Zusatzinformation: Die Deutsche Bahn setzt keine Entlastungszüge ein, die vom Dortmunder Hauptbahnhof zum Signal-Iduna-Park führen. Stattdessen fahren die "Entlaster" vom Bochumer Hauptbahnhof zum Haltepunkt Signal-Iduna-Park. Die Polizei bitte die Stadionbesucherinnen und -besucher, ihre Anfahrt individuell zu planen und für An- und Abreise mehr Zeit einzuplanen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell