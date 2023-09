Polizei Köln

POL-K: 230914-6-K 60-Jähriger zusammengeschlagen - Tatverdächtige dank Videobeobachtung gestellt

Köln (ots)

Nach einem Hinweis aus der Videoleitstelle der Polizei Köln haben Streifenteams in der Nacht zu Donnerstag (14. September) drei Jugendliche (14, 16, 17) gestellt, die einen wohnungslosen Mann (60) am Weltjugendtagsweg zusammengeschlagen haben sollen. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen mit einer Platzwunde und Hämatomen am Kopf in ein Krankenhaus. Gegen 1.15 Uhr sollen die drei Tatverdächtigen auf den 60-Jährigen eingetreten und ihn mit Fäusten und einer Flasche geschlagen haben. Als zwei Zeugen (w26, m36) auf die Situation aufmerksam wurden, sollen die Jugendlichen von dem Mann abgelassen und in Richtung Domhof geflüchtet sein. Als sie nur wenige Minuten später an der Domplatte in den Sichtbereich der Kameras kamen und sich mutmaßlich Blut von ihrer Kleidung wischten, lotste ein Videobeobachter das Streifenteam zu ihnen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell