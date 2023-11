Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 11.11.2023

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Wagenfeld

Am Freitag, 10.11.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es in Wagenfeld auf der Diepholzer Straße (B 239) zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr ein 83-jähriger Mann aus Damme mit seinem PKW die B 239 aus Rtg. Wagenfeld kommend in Rtg. Rehden. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Rettungswagen hinter dem PKW des 83-jährigen. Nach Angaben der Zeugen fuhr der 83-jährige Fahrzeugführer plötzlich auf die Gegenfahrbahn, wo dieser mit einem entgegenkommenden PKW seitlich zusammenstieß, wodurch an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Sowohl der 83-jährige Fahrzeugführer als auch der entgegenkommende PKW setzten im Anschluß an die Kollision ohne anzuhalten ihre Fahrt fort. Auf Grund dieses Verhaltens wurde der 83-jährige Fahrzeugführer von der hinter ihm fahrenden Rettungswagenbesatzung überholt und angehalten. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden durch die Zeugen mitgeteilt, daß der entgegenkommende PKW zunächst in einiger Entfernung anhielt, kurz darauf aber seine Fahrt fortsetzte. Desweiteren wurde bei dem 83-jährigen Fahrzeugführer aus Damme festgestellt, daß er körperliche Mängel aufwies, auf Grund dessen sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen. Ebenso wird der zweite Unfallbeteiligte gebeten, sich unter der obigen Telefonnummer zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung Barver

Am Freitag, den 10.11.2023, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Barnstorfer Straße in 49453 Barver, im Bereich des Bahnübergangs, zur Gefährdung eines Linienbusses. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen 34-jährigen Fahrer eines schwarzen Transporters, welcher zunächst die Thüringer Straße in Diepholz befuhr und anschließend auf die Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Sulingen aufbog. Bereits hier zeigte der Verkehrsteilnehmer ein auffälliges Fahrverhalten (Schlangenlinien), sodass dieser von einem Zeugen verfolgt wurde, welcher die Polizei alarmierte. Der Transporter konnte im Nachgang einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich eine mutmaßliche Übermüdung des Fahrzeugführers als ursächlich heraus. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weitere Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer/ bzw. die Fahrzeugführerin des Linienbusses, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diepholz, Tel.: 05441 9710, in Verbindung zu setzen.

Brand einer Scheune in Twistringen

Am 11.11.2023 gegen 04:00 Uhr geriet aus bislang unbekannten Gründe eine Scheune in Twistringen in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben stehendes Haus konnte durch die Feuerwehren der Gemeinde Twistringen verhindert werden. Anwohner kamen nicht zu Schaden. Die Scheune ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ein in der Scheune befindlicher Ackerschlepper nebst Anbaugeräten sind ausgebrannt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 100000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Falls weitere, pressrelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell