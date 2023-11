POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Gemeinsame Kontrollen

Diepholz (ots) - Stuhr - Einbruch in Apotheke Am 09.11.2023 in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:10 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt in eine Apotheke in der Bremer Straße in Stuhr verschafft. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise ...

