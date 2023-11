Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Heinsberg-Karken (ots)

Am Dienstagvormittag (07. November) saß ein Mann an seinem Computer, als eine Nachricht aufploppte, in der ihm mitgeteilt wurde, daß er Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. Die Nachricht enthielt auch eine Telefonnummer, die der Karkener schließlich anrief. Er telefonierte dann mit einem unbekannten Mann, der sich als angeblicher Mitarbeiter von Microsoft ausgab und versprach, das Problem zu lösen. Unter anderem verlangte der Unbekannte auch den Zugang zum Onlinebanking des 72-Jährigen. Im weiteren Gespräch gab er dem Betrüger TAN Nummern preis, um angeblich die Durchführung von Überweisungen zu testen. Am Ende des Telefonats wies der falsche Mitarbeiter seinem Gegenüber dann an, den Computer für zwei Stunden auszuschalten. Nachdem der ältere Mann bereits vor Ablauf der Zeit den PC wieder hochfuhr und sein Online Banking kontrollierte, musste er feststellen, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag von einem Konto abgebucht wurde. Daraufhin erstattete er eine Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell