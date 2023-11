Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Pkw-Fahrerin ausgeraubt - Weyhe, Sechs Pkw zerkratzt - Sulingen, Pkw Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Durch Alarmanlage gestört

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag, genau um 04.25 Uhr, in eine Apotheke in der Bassumer Straße einzubrechen. Dabei lösten sie aber die Alarmanlage aus und flüchteten. Die Täter hatten zunächst das Rollgitter vor dem Haupteingang hochgedrückt. Danach wurde die Schiebetür gewaltsam geöffnet. Hierbei aber lösten sie den Alarm aus und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Insgesamt 6 Pkw zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, hat ein Unbekannter im Drohmweg insgesamt 6 Pkw zerkratzt. Vermutlich mit einem Schlüssel hat der Unbekannte Kratzspuren an den am Fahrbahnrand geparkten Pkw hinterlassen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Martfeld - Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in zwei Wohnungen eines Wohnhauses in Martfeld, Hoyaer Straße, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten zunächst in das Treppenhaus. Von dort wurden zwei Wohnungstüren gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet und der oder die Täter sind unerkannt geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Pkw-Fahrerin ausgeraubt

Am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr wurde eine 41-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw Ford C-Max in Twistringen, Lindenstraße, von einem unbekannten Mann angehalten. Der Unbekannte und ein weiterer Täter auf der Beifahrerseite bedrängten die 41-Jährige und entwendeten aus der Handtasche vom Beifahrersitz Bargeld und Handy. Die Polizei bittet Zeugen, die um die Uhrzeit, etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Pkw Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 00.40 Uhr, im Hasenkamp einen Pkw Hyundai Tucson im Wert von rund 16000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht vor Haus Nr. 35 / 37 verschlossen geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

