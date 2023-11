Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wehrbleck, Auffahrunfall mit hohem Schaden - Syke, Pkw landet in Hecke, Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen ---

Wehrbleck - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 07.10 Uhr auf der Bundesstraße 214 im Bereich Buchhorst wurde eine 28-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein vor ihr fahrender 36-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach links Richtung Nordholz abbiegen und musste abbremsen. Die 28-Jährige bremste ebenfalls und kam hinter dem Pkw des 36-Jährigen zum Stillstand. Der nachfolgende 64-jährige Lieferwagen-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 28-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde ihr Pkw auf den Pkw des 36-jährigen Abbiegers geschoben. Die 28-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt rund 10000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall

Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 08.10 Uhr in Syke, An der Beeke, einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Als sie sich neben dem Pkw befand, wollte aus einer Seitenstraße ein 20-jähriger Pkw-Fahrer einbiegen. Dieser fuhr zum Einbiegen etwas zu weit in den Einmündungsbereich ein, was die Überholende dazu veranlasste nach rechts auszuweichen. Ihr Pkw kollidierte dabei mit dem Pkw der überholten 24-jährigen Fahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Zwei Schüler beobachteten gestern gegen 13.45 Uhr auf ihrem Heimweg von der Schule in der Ferdinand-Salfer-Straße einen in einer Hecke steckenden Pkw. An dem Pkw hielten sich ein Mann, eine Frau und ein Kind auf. Ein Hilfsangebot der Schüler lehnten sie ab. Vor dem Pkw lag ein umgefahrenes Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf beobachteten die Schüler einen weißen Transporter, der den in der Hecke steckenden Pkw herauszog. Anschließend verließen alle den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, aber auch die Fahrer des Pkw und des Transporters, sich unter Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bassum - Radfahrer verletzt

Ein 18-jähriger Radfahrer wurde gestern gegen 16.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bassum, Groß Henstedt, leicht verletzt. Als er Richtung Bassum unterwegs war, übersah ihn eine 49-jährige Pkw-Fahrerin beim Einbiegen aus einer Seitenstraße. Beide kollidierten und der Radfahrer verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell