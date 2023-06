POL-PDNR: E-Bike bei Einbruchdiebstahl entwendet

Bachenberg (ots) - Am Montag, 26.06.2023, gegen 22.20 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger, dass an einem Ferienhaus in Bachenberg, Schulstraße, die Balkontür offen stand. Er verständigte daraufhin die Polizei Altenkirchen. Durch die Beamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter in das Haus eingebrochen sind. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern oder zum Tatzeitpunkt sind an die ...

mehr