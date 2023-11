Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Lange Staus im Berufsverkehr - Stuhr und Twistringen, Einbrüche - Syke, Diebstahl von Altmetall ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Lange Staus im Berufsverkehr

Aufgrund des Ausfalles der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Kirchweyher Straße / Ortsumgehung Dreye kam es im heutigen morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Zunächst hatte die Polizei noch versucht den Verkehr zu regeln, musste dies aber aufgrund mehrerer Verkehrsunfälle aufgeben. Die Straßenmeisterei und auch eine Fachfirma für die Lichtzeichenanlage konnten die Kreuzung nur mit erheblichen Schwierigkeiten erreichen. Insgesamt verzeichnete die Polizei 5 Verkehrsunfälle, davon 4 mit reinen Blechschäden und einen an der Kreuzung Ortsumgehung / Kirchweyher Straße mit Verletzten. Die langen Rückstaus lösten sich erst im Laufe des Vormittags und das nur ganz langsam auf.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch, 15.11.23, gegen 08:25 Uhr war es in der Straße Stuhrreihe zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem ein Bagger in den Straßengraben gerutscht war. Am Bagger und im Böschungsbereich ist nicht unerheblicher Schaden entstanden und der Bagger-Fahrer, der im Auftrag des Baubetriebshofs der Gemeinde Stuhr unterwegs war, wurde leicht verletzt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und richtete eine kleine Ölsperre ein. Der Unfall wurde am Freitag, 17.11.2023, bei der Polizei angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen sind ein PKW und der Bagger langsam im Gegenverkehr aneinander vorbeigefahren, als der Bagger plötzlich in dem weichen Seitenraum wegrutschte und in den Graben kippte. Der Fahrer des PKW hat seine Fahrt fortgesetzt, dürfte den Unfall aber vermutlich bemerkt haben. Die Polizei Stuhr bittet den Pkw-Fahrer und mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0421 / 4270790 zu melden.

Syke-Okel - Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Okel, Brake, eingebrochen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Haus. Ob er Diebesgut erlangt hat, ist noch unbekannt. Nach der Tat flüchtete der Einbrecher unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Altmetall Diebstahl

Am Sonntagabend, vermutlich gegen 23.00 Uhr, sind unbekannte Täter über den Zaun auf ein Firmengelände in der Max-Planck-Straße gestiegen. Aus einer Gitterbox entnahmen sie Altmetall Kupfer und warfen es zum Abtransport über den Zaun. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die ganze Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Einbrüche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Südstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten nahezu alle Räume des Hauses. Mit Diebesgut, ein Ring, flüchteten die Täter anschließend unerkannt. In Heiligenloh-Stophel sind Unbekannte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und entwendete einen Tresor, bevor er unerkannt flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Alarm ausgelöst

Bei einem Einbruch in der Nacht zum Montag gegen 03.30 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus und flüchteten. Zuvor waren sie durch ein Kellerfenster in das Haus eingebrochen. Beim Durchsuchen der Räume lösten sie dann den Alarm aus. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 97690, entgegen.

Diepholz - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Ohne einen Führerschein, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und auch Alkohol war am Sonntag gegen 08.00 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer in der Graftlage unterwegs. Die Polizei stoppte und kontrollierte den Pkw-Fahrer. Eine erste Überprüfung ergab einen Alkoholwert von 1,6 Promille. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

